Ростов-на-Дону, 24 мая, 2016, 18:25 — ИА Регнум. В стенах Северо-Кавказского окружного военного суда оглашён приговор студенту медуниверситета из Ставрополя за вербовку в террористическую организацию ИГИЛ, деятельность которой запрещена на территории России. Мавлуд Керимов приговорён служителями правосудия к шести годам колонии общего режима. Заседание суда состоялось в общем порядке, так как подсудимый свою вину так и не признал, сообщает корреспондент ИА REGNUM 24 мая.

ИА REGNUM

Напомним, что согласно материалам уголовного дела, Керимов, будучи студентом Ставропольского медуниверситета, пытался завербовать к участию в вооруженных формированиях на территории Сирии двух студентов вуза. Но планам подсудимого не суждено было сбыться, так как молодые люди ответили отказом.

Тогда Керимов захотел самостоятельно пополнить ряды террористов. Он нашел в Интернете помощника, который пообещал содействовать ему в пересечении границы с Сирией. К боевикам Керимов должен был попасть через Турцию, куда прилетел в июле 2014 года прямым рейсом из Ставрополя. Но по требованию Генконсульства РФ в Стамбуле в городе Аксарай студента задержали турецкие правоохранители, затем юноша был депортирован в Россию.