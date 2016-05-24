Исламабад, 24 мая, 2016, 18:21 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Пакистана Чаудри Нисар Али Хан говорит, что власти будут проводить тесты ДНК на теле человека, убитого американским беспилотником, передает NBC News. Есть предположения, что это лидер «Талибан» Мулла Ахтар Мансур.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Палач

Хан заявил, что Пакистан по-прежнему не в состоянии официально признать смерть Мансура, однако Вашингтон, Кабул и некоторые командиры талибов подтвердили эту информацию.

Официально «Талибан» еще не объявил о смерти своего главаря.

Хан осудил атаку американских дронов, назвав ее нарушением суверенитета Пакистана.