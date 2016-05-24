Санкт-Петербург, 24 мая, 2016, 18:20 — ИА Регнум. Бывший наставник донецкого «Шахтера» Мирча Луческу стал новым главным тренером санкт-петербургского «Зенита», сообщает официальный сайт российской команды.

fc-zenit.ru Мирча Луческу

«Соглашение румынского специалиста с сине-бело-голубыми рассчитано на 2 сезона и предусматривает возможность продления еще на один год», — говорится в сообщении.

Детали соглашения пока неизвестны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 мая агент тренера Луческу Аркадий Запорожану сообщил, что новый тренер приступит к работе в «Зените» 1 июня. Португальский специалист Андре Виллаш-Боаш ушёл с поста главного тренера «Зенита» после того, как клуб занял третье место в Чемпионате РФ по футболу.

Напомним, Мирча Луческу с 2004-го по 2016-й тренировал ФК «Шахтер» (Донецк), который под его руководством 8 раз выиграл украинский чемпионат, 6 раз становился обладателем национального кубка, 7 — Суперкубка. Также в активе донецкого коллектива — Кубок УЕФА.