Украина и МВФ «принципиально договорились»
Киев, 24 мая, 2016, 18:18 — ИА Регнум. Украина и Международный валютный фонд достигли принципиального согласия по новому меморандуму о сотрудничестве, заявил сегодня, 24 мая, украинский министр финансов Александр Данилюк.
«Мы достигли принципиального согласия по вопросу меморандума с МВФ. Сейчас мы дорабатываем текст меморандума, окончательной версии еще нет, но есть согласие по его политике», — заявил Данилюк.
Других подробностей министр не сообщил.
ИА REGNUM напоминает, что ранее в правительстве Украины рассчитывали оперативно завершить переговоры с МВФ по второму пересмотру программы реформ и получить третий транш кредита в размере ориентировочно $1,7 млрд уже до конца второго квартала текущего года.
Однако по итогам работы миссии в Киеве с 10 по 18 мая было заявлено, что Международный валютный фонд только в июле рассмотрит ситуацию на Украине на совете директоров.
Несмотря на это, Украина рассчитывает получить в 2016 году сразу три транша кредита от фонда.