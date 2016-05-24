Киев, 24 мая, 2016, 18:18 — ИА Регнум. Украина и Международный валютный фонд достигли принципиального согласия по новому меморандуму о сотрудничестве, заявил сегодня, 24 мая, украинский министр финансов Александр Данилюк.

Александр Горбаруков ИА REGNUM МВФ

«Мы достигли принципиального согласия по вопросу меморандума с МВФ. Сейчас мы дорабатываем текст меморандума, окончательной версии еще нет, но есть согласие по его политике», — заявил Данилюк.

Других подробностей министр не сообщил.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в правительстве Украины рассчитывали оперативно завершить переговоры с МВФ по второму пересмотру программы реформ и получить третий транш кредита в размере ориентировочно $1,7 млрд уже до конца второго квартала текущего года.

Однако по итогам работы миссии в Киеве с 10 по 18 мая было заявлено, что Международный валютный фонд только в июле рассмотрит ситуацию на Украине на совете директоров.

Несмотря на это, Украина рассчитывает получить в 2016 году сразу три транша кредита от фонда.