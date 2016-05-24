Киев, 24 мая, 2016, 18:12 — ИА Регнум. За последние сутки в Донбассе в результате обстрелов семь украинских военнослужащих погибли, девять получили ранения. Об этом заявил прессе 24 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, передает корреспондентИА REGNUM.

U.S. Army Europe Images ВСУ

Турчинов подчеркнул, что это — самое большое количество потерь в сутки за последний год.

«Ответственность за эти кровавые провокации несет военно-политическое руководство РФ, которое системно и последовательно торпедирует мирный путь решения конфликта и освобождение оккупированных территорий… О системной подготовке к активизации военного противостояния со стороны РФ свидетельствует концентрация вдоль линии размежевания тяжелого вооружения, запрещенного Минскими договоренностями», — заявил Турчинов.

Между тем, по информации ДАН, украинские войска за прошедшие сутки почти 600 раз обстреляли прифронтовые территории ДНР.

«За прошедшие сутки украинские силовики 585 раз обстреляли территорию Республики. В общей сложности противник выпустил 11 мин калибром 120 мм, 153 мины калибром 82 мм. Кроме того, обстрел велся из танков, БМП, различных типов гранатометов и стрелкового оружия», — сказал собеседник агентства.

По данным командования, под огнем ВСУ оказались поселки Старомихайловка и Александровка на западе Донецка, район шахты им. Челюскинцев, окрестности аэропорта, села Спартак и Веселое в северном пригороде Донецка. Под обстрел также попали Ясиноватая, Докучаевск, села Саханка, Сосновское, Новая Таврия, Коминтерново, Стыла и Петровское на юге ДНР.