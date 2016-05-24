Санкт-Петербург, 24 мая, 2016, 18:23 — ИА Регнум. Приступить к завершению строительства жилого комплекса «Янино-Парк» планируется в конце лета — начале осени 2016 года. Такое заявление сделал председатель правления банка «Российский капитал» Михаил Кузовлев на встрече с дольщиками, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе банка. Напомним, «Российский капитал» уполномочен обеспечить достройку объектов компании «СУ-155» по всей стране.

Юрий Степанов. Строители. 1963

Встреча с дольщиками «СУ-155» состоялась 14 мая во Всеволожске (Ленобласть). В ходе нее Михаил Кузовлев и зампред комитета Госдумы по жилищной политике Елена Николаева озвучили промежуточные результаты по достройке домов в «Янино».

«Сейчас идет подготовка рабочей документации на объекты и проектной документации на инженерные сети. Рассчитываем, что в июне будут готовы графики по дострою домов, а в августе-сентябре мы уже развернем работы», — рассказал председатель правления банка.

Михаил Кузовлев отметил, что благодаря поддержке губернатора Ленобласти Александра Дрозденко были заключены все договоры на строительство инженерных сетей, а самое главное — уменьшена в 4 раза стоимость подключения к инженерным сетям (с 80 млн до 20 млн рублей).

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В настоящее время финансирование на завершение строительства в Янино уже выделено, технические вопросы решены, организационные вопросы решаются. Ввод первого и четвертого корпусов запланирован на этот год, а второго и третьего корпусов — на второй-третий кварталы 2017 года. Все 173 дольщика, вложившие средства в этот объект, как заверили в пресс-службе банка-санатора, в скором времени получат свое жилье.

Следующая встреча с дольщиками планируется в начале июля.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, до конца мая строительный блок правительства Ленобласти проведет рабочее совещание с представителями банка «Российский капитал» — санатора «СУ-155».

АКБ «Российский капитал» уполномочен властями обеспечить достройку объектов приостановившей свою деятельность ГК «СУ-155». В Петербурге возведением ее домов занималась дочерняя компания «РосСтрой». В жилые комплексы «Каменка» и «Новая Каменка» в Приморском районе города компанией «РосСтрой» были привлечены денежные средства около 4,5 тыс. граждан. Еще несколько сотен дольщиков вложились в комплекс «Янино-парк» во Всеволожском районе Ленобласти.

25 марта текущего года на встрече в Смольном с петербургскими дольщиками компании «СУ-155» была представлена финансовая модель завершения строительства всех объектов застройщика в рамках так называемого «общего котла».