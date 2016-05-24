Псков, 24 мая, 2016, 18:08 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Владимир Булавин 25 мая проведёт в Пскове заседание федерального организационного комитета по подготовке и проведению празднования 850-летия первого упоминания в летописи города Великие Луки. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, в работе оргкомитета также примут участие глава региона Андрей Турчак, представители различных министерств и федеральных ведомств, руководители органов исполнительной власти области.

photo-bonus.ru Великие Луки

Члены оргкомитета обсудят ход реализации плана основных мероприятий, связанных с подготовкой к 850-летию города Великие Луки.

В этот же день Владимир Булавин и Андрей Турчак примут участие в открытии детского сада «Сказка» в Новом Изборске Печорского района и проведут совещание по вопросу стабилизации ситуации в социально-экономической сфере Псковской области.

Напомним, 850-летний юбилей Великих Лук будет отмечаться три дня — с 26 по 28 августа 2016 года.