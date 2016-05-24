Эксперт: В краткосрочной перспективе на Украине будет консолидация элит
Киев, 24 мая, 2016, 17:48 — ИА Регнум. Уже в краткосрочной перспективе на Украине можно ожидать консолидацию элит и новый общественный договор на основе принятия в июне Верховной радой законов для реализации т.н. «плана Медведчука». Об этом заявил политический эксперт, директор Киевского института мирных исследований Андрей Мишин.
При этом, по словам эксперта, лидерами общественного мнения с высоким рейтингом доверия останутся президент Украины и премьер-министр.
«Отмечу, что Медведчук — единственный оппозиционный политик на Украине. Потому что «Оппозиционный блок» не голосовал за отставку Яценюка и неоднократно был замечен в поддержке инициатив власти. А Медведчук последовательно выступает за мирное урегулирование и нормальные отношения с Россией. При этом как член контактной группы он имеет полное доверие и поддержку президента Украины в вопросе урегулирования на Донбассе», — заявил Мишин в эфире «НТВ».
Напомним, что так называемый «план Медведчука» по мирному урегулированию конфликта в Донбассе предусматривает: принятие Украиной изменений в Конституцию в части особых полномочий и статуса Донбасса; принятие закона о выборах в Донбассе; объявление амнистии участникам конфликта; проведение выборов в Донбассе.