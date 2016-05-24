Киев, 24 мая, 2016, 17:48 — ИА Регнум. Уже в краткосрочной перспективе на Украине можно ожидать консолидацию элит и новый общественный договор на основе принятия в июне Верховной радой законов для реализации т.н. «плана Медведчука». Об этом заявил политический эксперт, директор Киевского института мирных исследований Андрей Мишин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Достоинство

При этом, по словам эксперта, лидерами общественного мнения с высоким рейтингом доверия останутся президент Украины и премьер-министр.

«Отмечу, что Медведчук — единственный оппозиционный политик на Украине. Потому что «Оппозиционный блок» не голосовал за отставку Яценюка и неоднократно был замечен в поддержке инициатив власти. А Медведчук последовательно выступает за мирное урегулирование и нормальные отношения с Россией. При этом как член контактной группы он имеет полное доверие и поддержку президента Украины в вопросе урегулирования на Донбассе», — заявил Мишин в эфире «НТВ».

Напомним, что так называемый «план Медведчука» по мирному урегулированию конфликта в Донбассе предусматривает: принятие Украиной изменений в Конституцию в части особых полномочий и статуса Донбасса; принятие закона о выборах в Донбассе; объявление амнистии участникам конфликта; проведение выборов в Донбассе.