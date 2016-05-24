Гавана, 24 мая, 2016, 18:02 — ИА Регнум. Власти Кубы собираются легализовать малый и средний бизнес, сделав шаг к расширению свобод для частного предпринимательства в одной из последних коммунистических стран мира, передает ABC News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Куба

В опубликованных 24 мая документах Коммунистической партии говорится, что категории малого, среднего и «микро» частного бизнеса добавляются к генеральному плану партии по социально-экономическому развитию.

До сих пор правительство разрешало «индивидуальную трудовую и предпринимательскую деятельность» работникам нескольких сотен категорий, при которой запрещается нанимать дополнительных работников. Однако впоследствии индивидуальный бизнес лиц, работавших на себя, трансформировался в малый, и они начали нанимать других кубинцев. Многие предприниматели жалуются на трудности ведения бизнеса в системе, официально не признающей их деятельность. Из-за нарушений законов Кубы многие успешные бизнесмены столкнулись с серьезными проблемами.