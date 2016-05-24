Санкт-Петербург, 24 мая, 2016, 18:01 — ИА Регнум. Комитет по госзаказу Санкт-Петербурга в интересах городской «Дирекции транспортного строительства» объявил конкурс на строительство транспортной развязки в районе Поклонной горы, сообщается на сайте госзакупок.

10.site.gov.spb.ru Недостроенная развязка в районе Поклонной горы

За достройку первой очереди развязки — путепровода в створе Поклонногорской улицы через железнодорожные пути Выборгского направления с подходами — город готов заплатить 1,46 млрд рублей бюджетных средств.

Срок приема заявок на конкурс — до 15 июня 2016 года, подведение итогов состоится 28 июня. Работы должны начаться сразу после определения победителя и завершиться не позднее 1 июля 2018 года.

Согласно условиям контракта, строителям необходимо будет организовать движение автотранспорта на период производства работ с устройством временных объездов, соорудить путепровод в створе Поклонногорской улицы, обустроить светофорные объекты, установить шумозащитные экраны и выполнить другие необходимые работы.

Ранее строительством развязки занималось, ОАО «Мостоотряд №19». Позже госконтракт с этим подрядчиком был расторгнут.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее петербургские власти объявили конкурс на завершение работ по строительству транспортной развязки на пересечении Пискаревского проспекта и проспекта Непокоренных. Этот объект строился ОАО «Мостостроительный трест №6», однако после банкротства компании госконтракт с ней был расторгнут, а работы приостановлены. Общая стоимость работ по завершению строительства развязки составит 638,7 млн рублей.

Кроме того, Власти Петербурга объявили новый конкурс на достройку Синопского тоннеля под мостом Александра Невского — за 1,1 млрд рублей. Синопский тоннель начали строить еще в 2012 году, но московская компания «Космос» вскоре обанкротилась, успев потратить лишь 230 млн рублей. Затем объект передали уже упомянутому петербургскому ОАО «Мостостроительный трест №6», подрядчик освоил 400 млн рублей ‑ и тоже объявил о банкротстве.