Калуга, 24 мая, 2016, 17:57 — ИА Регнум. Презентация интерактивной карты природных и историко-культурных объектов калужского края состоялась сегодня, 24 мая в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото Сергея Лялякина

По информации ведомства, на карту нанесены места расположения региональных особо охраняемых природных территорий (ООПТ) с набором фото и справочных материалов по каждому объекту. В дальнейшем информация ресурса будет расширяться.

Разработчики также планируют создание мобильных приложений данной программы, а также возможность его развития в рамках краудсорсинга, когда все желающие, любители и знатоки природы, экологи, краеведы смогут актуализировать этот ресурс

Оригинальный интерактивный продукт разработан специалистами регионального агентства экологии и благоустройства и Агентства информационных технологий Калужской области.

«Интерактивная карта особо охраняемых природных территорий регионального значения позволит привлечь внимание общества к вопросам охраны окружающей среды и сохранения природного наследия нашего региона», — считает министер природных ресурсов и экологии Калужской области Варвара Антохина.