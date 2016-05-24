Рязань, 24 мая, 2016, 17:55 — ИА Регнум. На реализацию программы переселения из аварийных и ветхих домов в Рязани дополнительно выделят 124 млн рублей. Об этом ИА REGNUM по итогам заседания профильного комитета сообщили в пресс-службе Рязанской городской думы.

Ветхий дом

Всего доходная часть бюджета увеличится на 127,5 млн рублей. Из них 124 пойдут на переселение, еще 3,2 млн рублей будут выделены на реконструкцию гидроузла на реке Лыбедь.

«За счет перераспределения бюджетных средств 3 млн 900 тыс. рублей будут направлены на софинансирование доли строительства общеобразовательной школы в микрорайоне ДПР-5», — говорится также в сообщении пресс-службы.

Окончательное решение о выделении средств будет принято на заседании думы.

ИА REGNUM отмечает, что всего в Рязанской области в 2016 году планируется расселить 114,3 тыс. кв. метров аварийного жилья. В феврале 2016 года губернатор области ИА REGNUM поручил провести проверку состояния жилья, построенного в рамках программы по переселению.

Кроме того, в апреле 2016 года депутаты Рязанской городской думы увеличили траты на переселение на 64,3 млн рублей.