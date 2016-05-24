Грозный, 24 мая, 2016, 17:48 — ИА Регнум. В Чечне будут судить двух местных жительниц, которые обвиняются в продаже новорожденного ребенка. Одна из них — 42-летняя мать ребенка — не хотела воспитывать новорожденного и договорилась с 34-летней жительницей города Гудермеса о передаче ей младенца на содержание и воспитание. За это новоявленная будущая мать обязалась взять на себя расходы, связанные с рождением ребенка, сообщили ИА REGNUM 24 мая в пресс-службе СКР по региону.

Новорожденный

В начале января 2016 года мать-кукушка родила девочку в перинатальном центре дагестанского города Хасавюрта и через несколько дней передала новорожденную в соответствии с договоренностью своей новой знакомой для дальнейшего воспитания.

Однако преступные действия злоумышленниц попали в поле зрения полиции. В отношении них было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Торговля людьми, а также совершение иной сделки в отношении малолетнего». Теперь суду предстоит дать оценку действиям подозреваемых в продаже младенца.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте текущего года полиция предотвратила продажу ребенка в Северной Осетии. Жительница Моздокского района занималась в столице Северной Осетии проституцией. У нее уже имелся один ребенок, проживающий с бабушкой в селе. Второй ребенок был нерадивой матери не нужен, и она договорилась о его продаже. Женщина оценила новорожденного всего в 150 тысяч рублей. В роли покупателей выступили сотрудники полиции. Злоумышленницу заключили под стражу и возбудили в отношении нее уголовное дело.