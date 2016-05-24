Найроби, 24 мая, 2016, 17:46 — ИА Регнум. Командир полиции в графстве Муранга Наоми Ичами озвучила приказ о преследовании банды мошенников, которые используют инвалидов для вымогательства денег у местных жителей, сообщает TaifaLeo.

Дарья Антонова ИА REGNUM Цена материнство

Она сообщила, что эти инвалиды прибыли из разных соседних стран, в частности Танзании, и каждое утро они появляются в разных местах графства, чтобы выпрашивать деньги у прохожих.

Выступая на конференции по безопасности в своем округе, Ичами заявила, что люди, которые не имеют инвалидности, используют инвалидов, в том числе детей, для вымогательств.

«Собранные деньги передаются главам банды, и те, в свою очередь, выдают калекам зарплату, как чернорабочим. Только сегодня утром я получила информацию от граждан Муранга о том, что в графстве присутствует 12 инвалидов-преступников, прибывших из Танзании», — сообщила она.

Она добавила, что граждане передали информацию о группировке, деятельность которой они запечатлели на телефон.

Ичами утверждает, что такая ситуация не редко возникает с детьми с ограниченными возможностями, которых матери отдают в аренду мошенникам, использующих их в группировке попрошаек.

«Поступают сведения, что родители таких детей получают за них от 500 (0,23 $) до 2000 (0,91 $) шиллингов в день. Руководители должны запустить программу для мониторинга положения людей с ограниченными возможностями», — сообщила она.

Кроме того, Ичами отметила, что успех во многом зависит от сотрудничества гражданских лиц и сотрудников служб безопасности региона.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Кении чаще стали появляться мошенники среди детей не только с ограниченными возможностями. Сельские дети сбегают из дома и приходят в город, чтобы совершать нападения на местных жителей.