Воронеж, 24 мая, 2016, 17:44 — ИА Регнум. Воронежское региональное отделение «Единой России» подвело первые итоги предварительного голосования по выбору кандидатов от партии на выбора депутатов Государственной думы РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе реготделения.

Флаг партии «Единая Россия»

22 мая на счетных участках в общей сложности проголосовали 11,98% от общего числа избирателей.

Согласно результатам голосования, среди кандидатов по общему списку большинство воронежцев проголосовали за Евгения Ревенко (69,55%) — замгендиректора ВГТРК. На втором месте — сопредседатель регионального ОНФ Татьяна Сапрыкина, набравшая чуть более 50% голосов, фермер Александр Князев получил поддержку 45,6% избирателей. На четвертом месте — мало кому известный кандидат, финдиректор ООО «Спецавтоматинструмент-Воронеж» Александр Хабаров, и это, пожалуй, единственный сюрприз этих праймериз. Пятое место заняла депутат облдумы Оксана Ярковая. А вот действующий депутат Государственной думы Илья Костунов получил поддержку лишь 7,7% избирателей, он оказался на девятой строчке (из 11).

По одномандатным округам голосование, в целом, прошло предсказуемо. По Воронежскому одномандатному избирательному округу №87 безусловный лидер — действующий депутат Госдумы Аркадий Пономарев, за него проголосовали более 76% участников голосования. В Правобережном одномандатном избирательном округе №88 победил также действующий депутат Госдумы Сергей Чижов (80,53%). В Аннинском одномандатном избирательном округе №89 победил финдиректор ООО «Спецавтоматинструмент-Воронеж» Александр Хабаров (на втором и третьем месте — Татьяна Сапрыкина и Оксана Ярковая). В Павловском одномандатном избирательном округе №90 победил заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Воронежской области Андрей Марков. Таким образом, из действующих пяти депутатов Госдумы, в праймериз не участвовали Оксана Хоронжук и Алексей Журавлев (он с 2012 года возглавляет партию «Родина»).

Окончательный список кандидатов на выборы в Госдуму будет сформирован «ЕР» на июньском съезде.

Из соперников «Единой России» на выборах объявлены только кандидаты от КПРФ. Так, в Правобережном одномандатном округе конкуренцию Сергею Чижову составит депутат гордумы Андрей Померанцев, в Павловском — с Андреем Марковым за мандат, как предполагается, будет состязаться бессменный депутат от КПРФ Руслан Гостев. В Воронежском округе, как предполагается, будет выдвинут Сергей Гаврилов, а вАннинском округе — депутат облдумы Сергей Рудаков. Впрочем, по мнению экспертов, Рудаков будет конкурировать не с Александром Хабаровым, а с Алексеем Журавлевым, представителем партии «Родина» (в действующий состав думы он прошел от «Единой России»).