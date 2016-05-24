Щёлково, Московская область, 24 мая, 2016, 17:56 — ИА Регнум. Щелковские межрайонные очистные сооружения (ЩМОС) продолжают очищать от ила, ставшего причиной неприятного запаха, распространившегося на весь подмосковный город. С начала 2016 года с сооружений было вывезено 44 тысячи тонн загрязненных осадков. Об этом сообщается на официальном сайте правительства области.

4freephotos.com Ил на берегу

По словам заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова, на Щелковских межрайонных очистных сооружениях была проведена работа по устранению неприятного запаха и модернизации производственного процесса.

«С января 2016 года утилизировано 44 тысячи тонн осадков сточных вод, которые являлись источником неприятного запаха и препятствовали нормальной работе сооружений», — пояснил Пестов.

В настоящее время в цехе механического обезвоживания устанавливается дополнительная центрифуга, монтируются устройства по очистке воздуха, модернизируется воздуходувная станция и первичные отстойники. Работы планируется завершить в июне текущего года.

По данным пресс-службы, ранее арендатор очистных сооружений допускал накопление осадков сточных вод и не выполнял мероприятия по очистке воздуха и модернизации технологического оборудования, что привело к загрязнению воздуха в Щелково.

Напомним, межрайонные очистные сооружения осуществляют приём и очистку бытовых и производственных сточных вод, поступающих от трех городов (Королёв, Ивантеевка, Фрязино) и двух районов (Щёлковский и Пушкинский) с численностью населения более 600 тысяч человек. Как ранее сообщало ИА REGNUM, областные власти сообщали о выделении 50 миллионов рублей на вывоз ила со Щелковских очистных сооружений.