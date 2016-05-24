Архангельск, 24 мая, 2016, 17:40 — ИА Регнум. Проект развития Северного морского пути требует доработки. Это касается не только тарифной политики и размещения заказов. В частности, проведено не достаточно мероприятий по строительству судов, не предусмотрено мероприятий по проведению дноуглубительных работ. Об этом в рамках совместного заседания морской коллегии при правительстве РФ и президиума государственной комиссии по вопросам развития Арктики заявил вице-премьер страны Дмитрий Рогозин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Валентин Серов. Белое море

Рогозин подчеркнул, что Севморпуть — один из важнейших проектов в развитии Арктики. «Проект требует комплексной доработки. Так, не достаточно мероприятий по строительству судов. Запланировано построить лишь восемь судов. Этого мало. Не предусмотрены мероприятия по проведению дноуглубительных работ. Отмечу, что развитие Севморпути — это масштабная задача и если уж с чего надо начинать, то именно с тарифной политики, а также с координации размещения заказов для грузоперевозчиков и государственных заказчиков, уменьшения так называемого «мертвого фрахта». Наведение должного порядка лишь в этом вопросе позволит ежегодно экономить от 15 до 20%, выделяемых на это направление бюджетных средств», — сказал Рогозин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 мая 2016 года, в Архангельск с рабочим визитом прибыл вице-премьер Дмитрий Рогозин. В рамках визита под его председательством в правительстве региона состоялось заседание морской коллегии при правительстве РФ и президиума государственной комиссии по вопросам развития Арктики. Кроме этого, Дмитрий Рогозин посетит ряд предприятий Северодвинска.