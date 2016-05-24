Рига, 24 мая, 2016, 17:38 — ИА Регнум. Кабинет министров Латвии утвердил «Концепцию обороны страны», разработанную Министерством обороны, сообщает портал Mixnews.lv. Концепция предусматривает действия по обеспечению безопасности страны в мирное время, в условиях существующих угроз и во время войны.

Цитата из к/ф «Свадьба в Малиновке». Реж. Андрей Тутышкин. 1967. СССР Оборона

В частности концепция гласит, что в случае вооруженного конфликта военную оборону страны осуществляют Министерство обороны и Национальные вооруженные силы (НВС), а система гражданской обороны поддерживает НВС. Для укрепления общей обороноспособности необходимо установить роль Управления мест заключения (УМЗ) в общей системе.

В документе также отмечено, что уменьшение численности населения увеличивает внешнюю и внутреннюю уязвимость Латвии к угрозам. В качестве основной угрозы указана Россия, чья близость к границам НАТО, по мнению латвийских экспертов, увеличивает угрозу для Латвии.

По мнению одного из экспертов — доцента Рижского университета Страдиньша Мариса Анджанса, одним из минусов новой концепции является отсутствие дискуссии о возможностях восстановления обязательной военной службы, что позволило бы в случае необходимости привлечь к обороне страны намного большее количество людей.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, несмотря на сложное экономическое положение, критическую ситуацию в сфере здравоохранения и образования, резкое сокращение населения за счет миграции и высокой смертности, Латвия взяла курс на милитаризацию страны. Правительство намерено укреплять государственную оборону, постепенно увеличивая финансирование этой сферы — в 2017 году до 1,7% от ВВП, в 2018 году до 2%. Также планируется увеличить роль Земессардзе (ополчение) в обороне страны, улучшить экипировку и численность. Кроме того, будет уделено повышенное внимание образованию молодежи в сфере обороны страны и усилено движение Яунсаргов (военизированная молодежная организация).