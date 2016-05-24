Курды, армяне, ассирийцы и туркмены готовы отбить столицу ИГИЛ
Ракка, Сирия, 24 мая, 2016, 17:35 — ИА Регнум. Сирийская демократическая армия (SDF), состоящая в основном из курдов, начала операцию по выдворению «Исламского государства» из его столицы Ракки, передает Daily Mail.
Представитель вооруженного альянса Талал Силло говорит, что текущая цель — «освободить» северные пригороды Ракки. Точные даты начала взятия самого города пока неизвестны.
Заявления Силло были сделаны после консультаций представителей SDF с командованием армии США на контролируемой курдами территории. По его словам, американская коалиция окажет поддержку кампании с воздуха.
Мониторинговая группа внутри территорий ИГИЛ сообщает о нанесении авиаударов по позициям террористов и интенсивных наземных боевых действиях у деревни Хейша.
Напомним, SDF включает курдские отряды народной самообороны (YPG и YPJ), некоторые арабские оппозиционные группы, а также ассирийские, армянские и туркменские отряды.