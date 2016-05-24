Ракка, Сирия, 24 мая, 2016, 17:35 — ИА Регнум. Сирийская демократическая армия (SDF), состоящая в основном из курдов, начала операцию по выдворению «Исламского государства» из его столицы Ракки, передает Daily Mail.

Bertramz Ракка. Сирия. 2009

Представитель вооруженного альянса Талал Силло говорит, что текущая цель — «освободить» северные пригороды Ракки. Точные даты начала взятия самого города пока неизвестны.

Заявления Силло были сделаны после консультаций представителей SDF с командованием армии США на контролируемой курдами территории. По его словам, американская коалиция окажет поддержку кампании с воздуха.

Мониторинговая группа внутри территорий ИГИЛ сообщает о нанесении авиаударов по позициям террористов и интенсивных наземных боевых действиях у деревни Хейша.

Напомним, SDF включает курдские отряды народной самообороны (YPG и YPJ), некоторые арабские оппозиционные группы, а также ассирийские, армянские и туркменские отряды.