Вильнюс, 24 мая, 2016, 17:27 — ИА Регнум. На встрече министров обороны стран Прибалтики, состоявшейся 23 мая в Эстонии, министр обороны Литвы Юозас Олекас, министр обороны Эстонии Ханнес Хансо и министр обороны Раймондс Бергманис договорились по поводу конкретных практических шагов по подготовке к принятию сил НАТО в странах Прибалтики, решение о дислокации которых, как ожидается, будет принято на встрече министров обороны стран НАТО и утверждено на саммите НАТО в Варшаве, сообщили ИА REGNUM сегодня, 24 мая, в Министерстве обороны Литвы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Усиленное присутствие союзников в нашем регионе будет самым важным решением на предстоящем в Варшаве саммите НАТО для стран Прибалтики. Радует, что в столицах стран НАТО договариваются о необходимости боевых групп четырех батальонов в странах Прибалтики и Польше. Наш долг — обеспечить, чтобы после решений, принятых на саммите, мы были бы готовы немедленно приступить к их реализации», — сказал во время встречи Олекас.

В ходе встречи, министры обсудили предоставление поддержки принимающей страны, в том числе инфраструктуру и условия для тренировок, для улучшения принятия сил НАТО. Министры договорились проанализировать различные варианты использования полигонов для потребностей прибывающих сил. Особое внимание министры посвятили координированию процедур передвижения сил НАТО в регионе и дальнейшему их облегчению, созданию условий для максимально слаженного передвижения сил союзников в регионе.

На встрече Олекас остановился на стремлении Грузии к евроатлантической интеграции. «В Варшаве НАТО должен отправить сильный сигнал Грузии относительно постоянной поддержки, обеспечивая, что евроатлантической путь Грузии является необратимым. Мы должны по отдельности и вместе искать возможности предоставления большей поддержки для реализации утвержденного НАТО пакета мер для Грузии. Также я призываю искать возможности вместе отправлять военных специалистов и военных на учения в Грузию», — сказал Олекас.

Поддерживая более тесное сотрудничество НАТО с Грузией, Литва отправила офицера в Центр совместных учений НАТО и Грузии, открытый в 2015 году в Тбилиси. В апреле инструкторы Литовской армии провели недельные курсы для грузинских офицеров и обеспечили питание участвующих в курсах военных в полевых условиях.

Говоря о поддержке Украине, министр обороны Литвы подчеркнул политическую и практическую поддержку оборонным реформам на Украине. Министры также договорились, что НАТО должен объявить широкий пакет помощи Украине, который будет включать в себя всю предоставляемую союзниками помощь в области оборонных реформ и расширения сил.

Министры обороны Литвы, Латвии и Эстонии подписали коммюнике о дальнейшем сотрудничество страны и общих позиций по основным вопросам безопасности и обороны.

После встречи министры отправились в Грузию, где примут участие в конференции по безопасности и обороне.