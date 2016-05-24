Москва, 24 мая, 2016, 17:26 — ИА Регнум. Член Совфеда Елена Мизулина настаивает на законодательном запрете назначения на должность мирового судьи людей, исполнявших ранее обвинительные функции, передает корреспондент ИА REGNUM 24 мая. Одной из основных характеристик современной российской сферы уголовного правосудия является ее явный обвинительный уклон, отмечает сенатор.

kremlin.ru Всероссийский съезд судей

«Дальнейшее развитие уголовно-процессуального законодательства России, как мне представляется, должно включать в себя, прежде всего, устранение обвинительного уклона. Отчасти это связано с рядом поправок, к которым приложил руку Конституционный суд. Это опасно, и в ряде случаев оборачивается не очень справедливыми решениями», — рассуждает она.

«Если человек непосредственно из кресла обвинителя стал судьей, ясно, что освободиться от этой психологии, этого мышления, этого подхода к людям и событиям сложно», — отмечает сенатор, обосновывая необходимость разработки поправок в закон о мировых судьях, ограничивающих избрание на должность судьи человека, который до этого выполнял функции гособвинения».