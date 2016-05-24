Севастополь, 24 мая, 2016, 17:23 — ИА Регнум. В Севастополе задержан генеральный директор ГУП «Государственный автозаправочный комплекс», его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Вместе с ним арестован и его заместитель. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД Севастополя.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мошенники задержаны

По версии следствия, руководители ГУПа придумали схему похищения бюджетных средств. При заключении сделок по закупке нефтепродуктов они использовали подконтрольную частную фирму. С января по июнь 2015 года эта коммерческая организация покупала топливо у поставщиков, а затем перепродавала его госпредприятию по завышенной цене.

В результате городскому бюджету был нанесен ущерб на сумму более миллиона рублей. «Установлено, что горюче-смазочные материалы отгружались непосредственно на автозаправочные станции ГУПа, минуя фирму-посредника, которая не имела возможности хранить и транспортировать топливо», — сообщила начальник отделения информации и общественных связей УМВД России по Севастополю Елена Фроляк.

Следственное управление УМВД Севастополя возбудило уголовное дело части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Фигурантам дела было предъявлено обвинение, по решению суда директор ГУПа во время следствия будет находиться под подпиской о невыезде, а его заместитель — под стражей.

ГУП «АЗК» был создан из национализированных заправок украинского бизнесмена Игоря Коломойского. В него вошли 16 АЗС и нефтебаза.

Ранее губернатор Севастополя Сергей Меняйло заявлял, что заправки были арестованы судом и будут выставлены на аукцион для погашения долгов перед крымскими вкладчиками «Приватбанка».

При создании ГУП «АЗК» власти города заявляли, что госпредприятие будет поставлять ГСМ минуя посредников по сниженным ценам, что сдержит рост цен на топливо в регионе.