Самара, 24 мая, 2016, 17:22 — ИА Регнум. Стоимость стадиона по новому проекту, одобренному Главгосэкспертизой, составляет 17,3 млрд рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил вице-губернатор — министр строительства Самарской области Алексей Гришин. «И снова — обман. Из полученных мной документов видно, что стоимость стадиона превысит 20 млрд рублей», — утверждает 24 мая в Твиттер депутат Госдумы и советник секретаря Генсовета «Единой России» Сергея Неверова Александр Хинштейн.

kremlin.ru Закладка капсулы Владимиром Путиным на стадионе Самары, строящемся к ЧМ-2018 года. 21 июля 2014 года

Вице-губернатор Алексей Гришин заявил на пресс-конференции 23 мая, что строительство стадиона «Самара-Арена» не останавливалось ни на день, «вопрос смены подрядчика не находится в активной фазе, но присутствует с того момента, как выбранная организация (ПСО «Казань», прим. ИА REGNUM) стала ставить вопрос об увеличении финансирования». «Позиции оперативно сменить подрядчика нет. Но к стрессовому варианту — поменять компанию — мы готовы, в случае, если предложенная цена их не устроит», — отметил он.

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Кроме того, Алексей Гришин подчеркнул: «Стоимость стадиона по новому проекту, одобренному Главгосэкспертизой составляет 17,3 млрд рублей. Увеличение первоначальной стоимости стадиона произошло, в первую очередь, в связи с включением в проект новых требований безопасности. Также был пересмотрен уровень цен, который значительно изменился по сравнению с третьим кварталом 2013 года, когда готовилась первоначальная смета. Мы вошли по цене в требования и параметры, установленные Минспорта РФ».

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Главный архитектор Самарской области — заместитель Гришина Анатолий Баранников отметил, что общая площадь «Самары — Арены» составляет 153,2 тыс. кв. метров. Для сравнения: площадь «Казань-арены» — 136 тыс. кв. метров, ростовского стадиона — около 130 тыс. кв. метров. «Мы незначительно превышаем параметры других стадионов и во многом это связано с его круглой формой, — пояснил он. — Под коммерческим площадями принято понимать магазины, но в помещениях «Самары — Арены» не будет ничего непрофильного. Региональная программа «Наследие ЧМ — 2018» была признана лучшей, ведь для нас не самоцель — построить стадион. Объект должен активно функционировать после проведения ЧМ — 2018: здесь будет базироваться футбольная команда «Крылья Советов» и будут проходить матчи клуба, а также — развлекательные мероприятия, концерты».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне Дня Победы самарские власти оказались в очередном эпицентре скандала, связанного с фальсификацией документов на строительство стадиона «Самара-Арена» к Чемпионату мира 2018 года. По данным Минспорта РФ, максимальная сумма финансирования работ из федерального бюджета составила 17,8 млрд рублей при первоначальной цене в 13,2 млрд рублей. Депутат Госдумы Александр Хинштейн утверждает, что фактическая стоимость стадиона составляет от 22 до 23 млрд рублей. На этом фоне разгорается другая скандальная история со сменой подрядчика строительства «Самара-Арены» — ПСО «Казань» — при готовности объекта на сегодняшний день в объеме 40%.