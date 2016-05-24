Вильнюс, 24 мая, 2016, 17:22 — ИА Регнум. Согласно существующим в Литве возможностям страна уже сейчас может выделять по 200 евро в месяц каждому жителю. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 24 мая, главный экономист банка Swedbank Нериюс Мачюлис считает, что это возможно, если распределить средства, которые выделяются на социальные выплаты, и не менять при этом налоговую систему, не отказываться от общественных услуг, которые предоставляются бесплатно или отчасти оплачиваются.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

Такие выплаты в размере 200 евро каждому жителю государства заменили бы выплачиваемые сейчас социальные пособия и другие выплаты.

Конечно, такая модель, по словам Мачюлиса, встретила бы сопротивление со стороны людей, получающих сейчас несколько социальных пенсий. «Напомню, что в настоящее время выплачиваются пенсии семи разных видов, и еще всякие дополнительные социальные пособия. Это очень сложная система. Некоторые лица сложили свою жизнь так, что получают несколько социальных пособий или пенсий. После изменения системы их финансовое положение ухудшится. Возникнет сопротивление и со стороны работников системы», — сказал Мачюлис в эфире радиостанции Žinių radijas.

Базовые выплаты получали бы и состоятельные жители. Это, по словам экономиста, компромисс, чтобы сохранить простоту систему и не создавать бюрократический аппарат.