Москва, 24 мая, 2016, 17:19 — ИА Регнум. На День народного единства на улицах Москвы планируют разместить фотографии самых узнаваемых городов России, заявил на круглом столе в Мосгордуме председатель комиссии столичного парламента по физической культуре, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов. По его словам, работы будут выбраны на основании Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Общий вид Мариинской женской гимназии. 1903 г. г. Тверь

«Мы могли бы сформировать некий оргкомитет или жюри, отобрать по каждому наименованию фотографии, используя возможности платформы «Активный гражданин», — сообщил Щитов. Депутат подчеркнул, что необходимо интегрировать молодежь в городские проекты.

Кроме того, Щитов заявил, что московский оргкомитет молодежного конкурса «Моя страна — моя Россия» будет создан осенью 2016 года.

Напомним, российский государственный праздник — День народного единства — отмечается 4 ноября. В рамках празднования в Москве традиционно проходят торжественные шествия и митинги и различные культурные мероприятия.