Ко Дню народного единства улицы Москвы украсят фотографиями городов России
Москва, 24 мая, 2016, 17:19 — ИА Регнум. На День народного единства на улицах Москвы планируют разместить фотографии самых узнаваемых городов России, заявил на круглом столе в Мосгордуме председатель комиссии столичного парламента по физической культуре, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов. По его словам, работы будут выбраны на основании Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
«Мы могли бы сформировать некий оргкомитет или жюри, отобрать по каждому наименованию фотографии, используя возможности платформы «Активный гражданин», — сообщил Щитов. Депутат подчеркнул, что необходимо интегрировать молодежь в городские проекты.
Кроме того, Щитов заявил, что московский оргкомитет молодежного конкурса «Моя страна — моя Россия» будет создан осенью 2016 года.
Напомним, российский государственный праздник — День народного единства — отмечается 4 ноября. В рамках празднования в Москве традиционно проходят торжественные шествия и митинги и различные культурные мероприятия.