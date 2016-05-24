Дамаск, 24 мая, 2016, 17:16 — ИА Регнум. Жители и СМИ Сирии сообщают о проведении похорон после нескольких взрывов, произошедших 23 мая на контролируемых Дамаском территориях, передает Daily Mail.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Заправка

В городе Тартусе были слышны выстрелы в воздух в память об убитых мирных гражданах Сирии.

Среди преданных земле жертв были трое детей из семьи Хаммуда, убитых в городе Джабла на средиземноморском побережье Сирии.

23 мая Регнум передавало о том, что сирийские города Тартус и Джабла стали целями террористов, совершивших там ряд терактов, в результате которых погибло несколько десятков человек. Эти теракты являются крупнейшими на подконтрольной президенту Башару Асаду территории за все время 5-летней гражданской войны. Ответственность на себя взяло «Исламское государство». По словам боевиков, их целями стали «места скопления алавитов в Тартусе и Джабле». Президент Сирии Башар Асад принадлежит к алавитскому ответвлению шиитского ислама.