Рига, 24 мая, 2016, 17:16 — ИА Регнум. На фоне углубляющегося кризиса в молочной отрасли Латвии, где продолжается падение закупочных цен, сохраняется перепроизводство, а также нарастает угроза массовых банкротств, зарегистрированным молочным хозяйствам, по решению правительства, будет выделена внеочередная помощь в размере 6,197 млн евро, сообщает портал Mixnews.lv

Валентин Серов . Дворик в Финляндии. 1902

Помощь будет распределяться хозяйствам, зарегистрированным в Центре данных о сельском хозяйстве, за количество молока в тоннах, проданное в период с 1 октября 2015 года до 30 апреля 2015 года, если в хозяйстве зарегистрированы дойные коровы или телки старше 18 месяцев.

По заявлениям представителей крестьянских организаций, помощи молочным хозяйствам удалось добиться исключительно в результате давления на правительство, так как она необходима именно сейчас, поскольку поддержка ЕС, вероятно, получена в 2016 году не будет.

По прогнозам экспертов, летом закупочная цена на молоко может упасть до 12 евроцентов за килограмм, что является самым низким с 2009 года уровнем. По расчетам фермеров, с августа 2014 года по август 2016 некомпенсированные убытки молочной отрасли составят 96 млн евро.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в ответ на санкции ЕС, США и присоединившихся к ним стран, Россия ввела в августе 2014 года продовольственное эмбарго. В результате ответных санкций закупочные цены на молоко в Латвии упали на 27% — ниже себестоимости. В свою очередь помощь Евросоюза оказалась в реальности существенно меньше обещанной. Тем временем, латвийские крестьяне все активнее распродают принадлежащую им землю и забивают скот.