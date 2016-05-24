Владимир, 24 мая, 2016, 17:16 — ИА Регнум. Во Владимире в микрорайоне Юрьевец открылся новый центр гемодиализа, рассчитанный на обслуживание 150 пациентов в день. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Владимира, объем инвестиций, вложенных в строительство центра, составляет примерно 5 млн евро. В центре могут поучить помощь люди, имеющие почечные патологии.

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Общая площадь центра составляет 1,2 тысячи квадратных метров. Он строился около двух с половиной лет. Сейчас в центре одномоментно могут проходить процедуры 27 человека. В первое время он будет работать в три смены, что позволит принимать до 150 человек. В дальнейшем количество человек, прошедших сеанс гемодиализа за день, планируется увеличить до 216.

«Учитывая, что потребность в гемодиализе в регионе высокая, этот показатель может увеличиться. Лечение для больных, стоящих в очереди на данную услугу — бесплатное, оплата — за счет фонда ОМС», — сообщили в пресс-службе.

В центре работают 20 человек, из которых 8 — медсестры, 4 — врачи.