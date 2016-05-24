Севастополь, 24 мая, 2016, 17:16 — ИА Регнум. Фестиваль «Белые ночи в Севастополе», включающий спортивные, культурно-массовые, деловые и патриотические программы, пройдет в городе 4−5 июня. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства.

Michael Hoffmann (Hamlet53) Белые ночи в Санкт-Петербурге

Фестиваль стартует 29 мая в Санкт-Петербурге и получит продолжение через автопробег по городам воинской славы и городам-героям с остановками в Москве, Туле и Керчи.

Спортивная часть программы — это любительская парусная регата по классической олимпийской дистанции для различных классов яхт, также планируется проведение межклубной детской регаты.

Одновременно на берегу пройдут выступления творческих коллективов Севастополя, выставки и мастер-классы.

«Фестиваль «Белый ночи в Севастополе» несет, в том числе, патриотическую направленность. Поэтому мы с радостью поддержали эту инициативу. Мы видим, как Севастополь на наших глазах становится центром притяжения соотечественников», — подчеркнул вице-губернатор Севастополя Александр Решетников.

Он напомнил, что губернатор города Сергей Меняйло отмечал перспективы Севастополя стать круглогодичным центром патриотического воспитания общероссийского масштаба.

Миссия фестиваля — укрепление культурных и деловых связей между городами, развитие морских и водных видов спорта и содействие массовости и доступности парусного спорта.

Фестиваль пройдет при поддержке представительства правительства Севастополя в городе Москве, содействии межрегиональной общественной организации «Севастопольцы Санкт-Петербурга» и Благотворительного фонда содействия развитию Крыма и Севастополя «Крым-наш!», который возглавляет адмирал Игорь Касатонов.