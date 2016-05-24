Ялта, Крым, 24 мая, 2016, 17:12 — ИА Регнум. В Крыму потенциал санаторного лечения колоссальный. Об этом заявил председатель правительства России Дмитрий Медведев 24 мая в ходе форума «Здоровье людей — основа успешного развития России», который проходит в Крыму, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Будем привлекать средства, развивать. Крым уникальный. Но нужно и порядок самим наводить. Я зашел в один санаторий, посмотрел — взяли, отрезали у санатория кусок земли, понастроили там, лишили здравницу выхода к морю. Это дела прошлых лет, надо вернуть здравницам Крыма первоначальный блеск», — отметил глава правительства.