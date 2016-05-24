Москва, 24 мая, 2016, 17:12 — ИА Регнум. 24 мая на Филевской линии подземки запустили именной поезд, посвященный 400-летию со дня смерти Уильяма Шекспира. Поезд, запущенный в рамках Года языка и литературы России и Великобритании в 2016 году, будет курсировать в течение 6 месяцев, затем экспозиция будет обновлена, сообщает агентство «Москва».

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

"Шекспир очень русский поэт и драматург, и в России наверное, нет ни одного человека, который бы не знал его имени. И я думаю, что этот поезд будет большим подарком для наших пассажиров», — заявил агентству первый заместитель начальника столичного метро Юрий Дегтярев.

Снаружи вагоны поезда оформлены изображениями обычных людей, которые превращаются в современников Шекспира, а внутри можно найти цитаты из произведений автора.

Также, в поезде установили специальные точки для снятия тематических «селфи». Кроме того, авторы проекта предусмотрели конкурсы и игры с призами для любителей поэзии.

Напомним, проект «Поэзия в метро» был запущен в 2010 году. За последние шесть лет появились тематические вагоны, посвященные творчеству Владимира Маяковского, Михаила Лермонтова, Данте, Маркеса и так далее. Всего в столичной подземке курсируют восемь составов с собственными именами.