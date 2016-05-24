Москва, 24 мая, 2016, 17:08 — ИА Регнум. В соответствии с поручением президента РФ Министерство сельского хозяйства разрабатывает подпрограмму поддержки экспорта, эта подпрограмма должна стать частью общей государственной программы поддержки сельского хозяйства. Сейчас разработка находится на завершающей стадию. Об этом сегодня, 24 мая, заявил заместитель министр сельского хозяйства РФ Сергей Левин, сообщили в министерстве.

Винсент Ван Гог. Пшеничное поле с восходящим солнцем. 1889

По его словам, Минсельхоз рассчитывает, что эта подпрограмма будет действовать начиная с 2017 года и будет включать в себя ряд позиций: начиная от маркетинга зарубежных рынков и заканчивая проведением выставочно-ярмарочных мероприятий, включая продвижение брендов, включая рекламу продукции made in Russia».

«У нас есть бюджетные ограничения, поэтому мы вынуждены действовать более сдержанно, чем позволяют себе другие страны», — подчеркнул замминистра.

Напомним, в 2015 году Россия экспортировала сельхозпродукции на 16,5 млрд долларов.