Ялта, Крым, 24 мая, 2016, 17:06 — ИА Регнум. Каждый занимается своим делом: делом — кто-то работает — кто-то протестует. Так прокомментировал протест МИД Украины в связи с визитом председателя правительства России в Крым сам Дмитрий Медведев 24 мая, выступая на форуме «Здоровье людей — основа успешного развития России».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кто-то работает, а кто-то протестует

«Соседи уже выразили свой протест по поводу приезда председателя правительства в один из регионов страны. Ну, бывает, каждый занимается своим делом — кто-то работает — кто-то протестует», — сказал Дмитрий Медведев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 24 мая, министерство иностранных дел Украины заявило протест в связи с тем, что премьер-министр России Дмитрий Медведев отправился с рабочей поездкой в Крым. Киев возмущён тем, что Москва «пренебрегает государственным суверенитетом Украины», сообщили в пресс-службе МИД Украины.

«МИД Украины выражает протест в связи с несогласованным с украинской стороной пребыванием на суверенной территории Украины в её международно признанных границах, которая включает Автономную Республику Крым и Севастополь, главы российского правительства Д. Медведева», — говорится в сообщении.