Брюссель, 24 мая, 2016, 17:01 — ИА Регнум. 25 мая представители Европейского союза проведут переговоры с властями Панамы на тему офшорных счетов, актуальность которой возросла после обнародования т.н. «панамских бумаг», передает Associated Press.

pixabay.com Панамский офшор

Встреча состоится по просьбе посла Панамы в Брюсселе, но инициатива поддержана всеми 28 странами-членами Евросоюза.

Пресс-секретарь ЕС Ванесса Мок сказала, что ЕС «очень стремится поговорить с Панамой, поскольку это одна из стран, находящихся в нашем предварительном списке (государств), не соответствующих требованиям налоговых юрисдикций».

По оценкам Брюсселя, Евросоюз ежегодно теряет до 70 миллиардов евро (80 миллиардов долларов) из-за уклонения от уплаты налогов.