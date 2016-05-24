Симферополь, 24 мая, 2016, 16:57 — ИА Регнум. Проблему нехватки кадров в российском здравоохранении нужно решать путем усовершенствования системы целевого приема в вузы. Об этом заявил председатель правительства России Дмитрий Медведев 24 мая в ходе форума «Здоровье людей — основа успешного развития России», который проходит в Крыму, передает корреспондент ИА REGNUM.

Егор Ермаков Студенты и преподаватели

«Нужно усовершенствовать систему целевого приёма, чтобы решить проблему нехватки кадров. Когда человек поступает на бюджетное место в университет, с ним нужно подписывать договор, что он должен отработать два года в том или ином медучреждении», — заявил Дмитрий Медведев.

Глава правительства также сообщил, что в текущем году на повышение зарплат бюджетников предусмотрено 30 млрд рублей. При этом он обратился к главам региона, подчеркнув: повышение зарплат медработников не должно происходить за счёт сокращений.