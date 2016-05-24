Ташкент, 24 мая, 2016, 16:56 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Ислам Каримов и глава МИД России Сергей Лавров обсудили итоги заседания Совета министров иностранных дел стран-членов ШОС, которое состоялось в Ташкенте сегодня, 24 мая. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

kremlin.ru Ислам Каримов и Владимир Путин

«Заседание министров иностранных дел является основным событием, предшествующим саммиту, думаю, если у Вас есть какие-то вопросы, не мешало бы обменяться мнениями», — заявил Каримов.

Глава государства также затронул тему своего недавнего визита в Москву.

«Пользуясь случаем, передаю искренние слова уважения президенту России Владимиру Путину. Я очень признателен ему за тёплый приём», — отметил он. По словам Каримова, его встреча с российским лидером «была очень полезной, мы смогли обсудить все важные вопросы».

«Президент Путин тогда только прилетел в Москву и сразу с самолета приехал на встречу, восхищаюсь его выносливостью, работоспособностью», — подчеркнул узбекистанский лидер.

В свою очередь Лавров поздравил Каримова «с прекрасным проведением заседания СМИД ШОС». «Саммит глав государств, который состоится в июне, будет историческим, поскольку будут подписаны меморандумы об обязательствах Индии и Пакистана в ШОС», — подчеркнул глава российского дипломатического ведомства.