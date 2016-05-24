Черкесск, 24 мая, 2016, 16:55 — ИА Регнум. Летом 2016 года в Карачаево-Черкесии будут охвачены летним оздоровительным отдыхом более 20 тысяч детей. Список тех, кто имеет право на бесплатные путевки, в текущем году расширен за счет детей из многодетных семей и детей родителей-одиночек, а также несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрациях района. Кроме того, как и прежде, в первоочередном порядке право на путевки имеют дети из малоимущих семей, дети-сироты и дети-инвалиды.

Аркадий Пластов. Дети на прогулке. 1950 — копия

В текущем году смогут отдохнуть почти в два раза больше детей, чем в прошлом, благодаря дополнительным субсидиям, выделенным из федерального центра на организацию летней оздоровительной кампании.

«Из федерального бюджета на проведение летней оздоровительной кампании в Карачаево-Черкесии выделено более 143 млн рублей, из республиканского — более 50 млн рублей. На условиях софинансирования в равных долях из республиканского и муниципальных бюджетов на деятельность пришкольных лагерей будет направлено около 10 млн рублей», — приводит слова начальника отдела по проблемам семьи, материнства и детства Министерства труда и социального развития республики Лели Эскиндаровой РИА «Карачаево-Черкесия».

Нынешним летом в КЧР будут действовать 100 детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при школах. В них будут отдыхать 6185 детей. Кроме этого, на территории республики должны открыться 11 загородных оздоровительных лагерей. Пока министерство подписало контракты только с тремя из них: «Гранд-Викторией» и «Солнечной долиной» в поселке Домбай, а также «Жемчужиной Кавказа» в городе Теберда.

Еще около четырех тысяч детей планируется направить на отдых за пределы республики — в санаторно-оздоровительные лагеря на Кавминводах, в Кабардино-Балкарии и на Черноморском побережье.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году организованным летним отдыхом были охвачены 11 380 детей Карачаево-Черкесии. Возможность отдохнуть за счет средств республиканского бюджета в Крыму, в Абхазии, на Кавказских Минеральных Водах и в самой республике была предоставлена в первую очередь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. На детский отдых было направлено немногим более 50 млн рублей из республиканского бюджета.