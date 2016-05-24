Пермь, 24 мая, 2016, 16:49 — ИА Регнум. Темпы обветшания жилищного фонда Перми опережают темпы ликвидации аварийного жилищного фонда города и ввода в строй новых домов. Об этом 24 мая на пленарном заседании городской Думы Перми заявил глава администрации Дмитрий Самойлов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

allmol_ru Аварийный дом

По официальным данным, в Перми в 2015 году для переселения из аварийного жилфонда приобретено 18,5 тысяч кв. метров жилья. Однако общее количество аварийного жилья не только не уменьшилось, но даже возросло и сейчас составляет 0,9% общего жилого фонда столицы Прикамья.

Как подчеркнул Дмитрий Самойлов, это проблема характерна не только для Перми. Поэтому он считает, что нужно продумывать и предлагать механизмы ее решения и на уровне города, и на уровне субъекта, и всей страны.

Отметим, что к 2017 году в городе планируют расселить аварийные дома, признанные таковыми до 2012 года. В 2015 году объем выделенных средств на расселение аварийного жилья, как и в 2014, составил более 1 млрд рублей. В эту сумму входят муниципальные, региональные и федеральные средства.

Читайте также: В Перми за год из аварийного жилья переехало 569 семей

В 2014 году 513 пермских семей переехали в новое благоустроенное жилье, в 2015 году новые квартиры получили не менее 569 семей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии.

Подчеркнем, что в октябре 2015 года, принимая поправки в бюджет Перми, городские депутаты более четверти сэкономленных средств — 10 млн рублей — направили в резервный фонд на проведение противоаварийных мероприятий. Дополнительные средства истрачены на наиболее пострадавшие в 2015 году здания города, расположенные по адресам Пермская, 66; Куйбышева, 103; Беляева 43; Вильямса, 65.