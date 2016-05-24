Москва, 24 мая, 2016, 16:40 — ИА Регнум. Законопроект, упорядочивающий процесс внесения изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, разрабатывает член Совфеда Елена Мизулина, передает корреспондент ИА REGNUM 24 мая. Согласно поправкам, один раз в год будет вводиться в действие закон об изменениях в УПК, который и будет объединять все, принятые в течение года, законодательные акты, затрагивающие Кодекс.

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет Федерации

«Работа над документом будет завершена к середине июня», — уточнила Мизулина.

Принятие такого закона позволит избежать ситуации, при которой в один день принимается сразу несколько законов, и правоприменители вынуждены стремительно перестраивать свою работу в соответствии с новыми реалиями. «Кроме того, нередки случаи, когда нет никакой объективной необходимости принимать поправки в УПК несколькими законами в спешном порядке», — говорит сенатор.