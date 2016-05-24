Петухово, Курганская область, 24 мая, 2016, 16:47 — ИА Регнум. Через международный автомобильный пункт пропуска через государственную границу России «Петухово» в Курганской области пытались провезти 6600 пачек фальсифицированных лекарств, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в зауральском Роспотребнадзоре.

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При досмотре груза сотрудника ООО «Группа компаний «Милан», обнаружены лекарственные препараты общим весом 1 тыс. 314 кг (84 различных наименования), предположительно производства Китайской Народной Республики. Фальшивые лекарства провозили по маршруту Бишкек (Киргизия) — Москва.

На упаковках отсутствовала маркировка на русском языке, в международной товарно-транспортной накладной было указано, что лекарственные средства являются товарами народного потребления.

В государственном реестре лекарственных средств РФ выявленные препараты отсутствуют. В отношении неудавшегося контрабандиста составлен протокол об административной ответственности по ч.1 ст.6.33 КоАП РФ «Ввоз на территорию Российской Федерации фальсифицированных лекарственных средств». Материалы дела были переданы на рассмотрение в мировой суд Петуховского района.

Судом ему назначено наказание в виде штрафа 70 тыс. рублей. Решение вступит в законную силу 29 мая.

Отметим, что фальсифицированные препараты могли осесть и на Урале. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Челябинской области, в феврале этого года направлено в суд обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32 жителей Челябинска, которые торговали фальсификатом под видом дорогих лекарств. С этой целью была зарегистрирована коммерческая фирма, сотрудники которой через средства массовой информации рекламировали препараты. В состав преступного сообщества были вовлечены лица, устраивавшиеся на должности операторов-консультантов и курьеров. Все они искали одиноких и престарелых граждан, имеющих различные проблемы со здоровьем. Таким образом, с июня 2007 года по октябрь 2010 года соучастники похитили у 217 жителей Челябинской, Свердловской и Кировской областей денежные средства на общую сумму более 13,8 млн рублей.