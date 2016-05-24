Ялта, Крым, 24 мая, 2016, 16:32 — ИА Регнум. Развитие здравоохранения в России демонстрирует реальные успехи, несмотря на критику и недостатки. Об этом, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, заявил на форуме «Здоровье людей — основа успешного развития России», который проходит 24 мая в Крыму, председатель правительства России Дмитрий Медведев.

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«В 2011 году мы ставили задачу — реальные изменения в здравоохранении должны почувствовать люди. Есть успехи, хоть медицину и критикуют. Мы движемся вперёд: показатель — рост демографии и продолжительности жизни. Продолжительность жизни превысила 71 год. Это результат вашей работы, медики», — сказал Медведев, добавив, что за последние пять лет расходы на здравоохранение в России превысили 12 триллионов рублей.

«Надо развивать здравоохранение дальше. Если говорить о КФО, то тут проблемы копились с момента распада СССР. В 2014-м году, когда я приехал на несколько медицинских объектов, — всё выглядело очень скромно. По словам медиков из Москвы, в Крыму уровень медицины был на уровне 70-х годов. Вы представляете, сколько здесь работы».