Найроби, 24 мая, 2016, 16:31 — ИА Регнум. На улицах кенийской области Тхика увеличилось количество детей, которые представляют угрозу безопасности местного населения, сообщает кенийская газета TaifaLeo.

Kemsoh Детская жестокость

Начальник полиции района Эрастус Мусамия сказал, что граждане пожаловались на существующую ситуацию и попросили принять меры.

«Мы уже начали обыскивать улицы, чтобы уменьшить количество неприятностей», — сообщил он.

Мусамия пояснил, что несколько месяцев назад эти дети уже были выведены с улиц и отправлены к своим родителям, которые проживают в сельской местности, но теперь они вновь вернулись на городские улицы.

«Мы обнаружили, что многие из них являются преступниками, которые беспокоят граждан, особенно в вечернее время, когда они возвращаются с работы», — сказал он.

Самуэль Омбоньо из главного управления полиции, сообщил, что к ним поступили сведения о вероятности использования детей другими людьми для продажи наркотиков.

По его словам, сотрудники полиции будут осуществлять патрулирование 24 часа в сутки, чтобы разобраться с ситуацией.

Мужскому населению области было также предложено сотрудничать с полицией и сообщать, если они станут свидетелями чего-то необычного в Тхика.

«Мы рекомендуем общественности содействовать для решения проблемы, которая стала серьезной неприятностью для всех», — сказал Омбоньо.