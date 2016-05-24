Рост детской преступности отмечается в Кении
Найроби, 24 мая, 2016, 16:31 — ИА Регнум. На улицах кенийской области Тхика увеличилось количество детей, которые представляют угрозу безопасности местного населения, сообщает кенийская газета TaifaLeo.
Начальник полиции района Эрастус Мусамия сказал, что граждане пожаловались на существующую ситуацию и попросили принять меры.
«Мы уже начали обыскивать улицы, чтобы уменьшить количество неприятностей», — сообщил он.
Мусамия пояснил, что несколько месяцев назад эти дети уже были выведены с улиц и отправлены к своим родителям, которые проживают в сельской местности, но теперь они вновь вернулись на городские улицы.
«Мы обнаружили, что многие из них являются преступниками, которые беспокоят граждан, особенно в вечернее время, когда они возвращаются с работы», — сказал он.
Самуэль Омбоньо из главного управления полиции, сообщил, что к ним поступили сведения о вероятности использования детей другими людьми для продажи наркотиков.
По его словам, сотрудники полиции будут осуществлять патрулирование 24 часа в сутки, чтобы разобраться с ситуацией.
Мужскому населению области было также предложено сотрудничать с полицией и сообщать, если они станут свидетелями чего-то необычного в Тхика.
«Мы рекомендуем общественности содействовать для решения проблемы, которая стала серьезной неприятностью для всех», — сказал Омбоньо.