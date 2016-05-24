Москва, 24 мая, 2016, 16:28 — ИА Регнум. Продажи легковых транспортных средств с пробегом в апреле текущего года в РФ выросли на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года — до 480 тыс. штук. Об этом говорится в исследовании аналитического агентства «Автостат».

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«В апреле 2016 г. объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил почти 480 тыс. единиц, что на 16,5% больше, чем годом ранее», — говорится в сообщении.

Так, лидером вторичного рынка по-прежнему остается отечественная LADA, на ее долю пришлось 28% рынка (137,5 тыс. автомобилей). В годовом выражении рост составил 3%.

Среди подержанных иномарок лидирует Toyota с результатом 53,4 тыс. транспортных средств (+24,3%). Тройку лидеров замыкает Nissan, который продал 25,2 тыс. свих автомобилей. В результате, компания продемонстрировала рост на 25%. В пятерку лидеров также попали Chevrolet (20,5 тыс. единиц; +27,1%) и Hyundai (20,1 тыс. единиц; +37,3%).