Ялта, Крым, 24 мая, 2016, 16:23 — ИА Регнум. В Крыму и в целом в России смертность матерей и новорожденных детей снизилась благодаря работе современных перинатальных центров. Об этом на форуме «Здоровье людей — основа успешного развития России» 24 мая сообщила профессор кафедры акушерства и гинекологии Медицинской академии имени С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» Наталья Резниченко, передает корреспондент ИА REGNUM.

publicdomainpictures.net Мать с ребёнком

«Мы получили замечательные цифры по снижению смертности и разработали направления по снижению этих показателей. Необходимо развивать перинатальные центры — за этой программой будущее».

При этом она призвала вести пропаганду в СМИ для привлечения будущих матерей в центры планирования семьи и прохождения обследований на ранней стадии беременности. Особенно остро эта проблема стоит в сельской местности.

«Мы обращаемся к партии обязать руководство регионов обеспечить транспортную доступность беременным и детям из сельской местности для посещения высокотехнологичных медицинских центров».