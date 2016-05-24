Рыбинск, Ярославская область, 24 мая, 2016, 16:23 — ИА Регнум. 26 мая в Рыбинске состоится презентация книги «Доблесть и боль Афгана», рассказывающей о рыбинцах, ставших участниками войны в Афганистане. Книга вышла в 2015 году по инициативе городского Совета ветеранов. В настоящее время ее создатели приступили к подготовке второго тома книги под названием «Родина выбрала нас», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города Рыбинска.

«Эта книга и о погибших, и о живых, и о тех, кто ушел из жизни в мирное время. В неё вошли истории о трехстах «афганцев», но в вооруженном конфликте в Афганистане с 1979 по 1989 год принимали участие 652 рыбинца, из них 160 награждены боевыми орденами и медалями СССР и Афганистана, 25 имеют две и более наград. Значит, есть еще над чем работать», — рассказал инициатор издания книги председатель Совета ветеранов города Рыбинска Валентин Олейников.

Помочь в создании книги могут все желающие, отмечают в Рыбинской администрации. В Совет ветеранов можно принести фотографии, письма тех лет, сохранившиеся наброски. Все это станет частью новой книги.

Первый же ее том готовился к выходу в свет больше года. Автором большинства статей стал сам Валентин Олейников, часть материалов была взята из газетных публикаций разных лет, что-то приносили родственники героев книги.

«Доблесть и боль Афгана» будет презентована 26 мая в Общественно-культурном центре. Авторы книги расскажут об интересных моментах работы над книгой, новых сведениях, открывшихся в процессе подготовки материалов. Памятные издания будут вручены родителям и ближайшим родственникам погибших воинов-интернационалистов.