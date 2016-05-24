Ялта, Крым, 24 мая, 2016, 16:19 — ИА Регнум. В России не хватает врачей первичного звена. Об этом на форуме Здоровье людей — основа успешного развития России» заявил ректор Кубанского государственного медицинского университетаСергей Алексеенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Николай Загорский. У земской больницы. 1886

Как отмечалось в ходе форума, в городах наблюдается переизбыток специалистов, а вот на селе врачей не хватает. Программа «Земской доктор» помогла привлечь в села 19 тысяч врачей, но этого мало.

Участники форума просят продлить действие этой программы и расширить ее действие на малые города, создать условия, при которых врач не уедет из села через пять лет, после истечения контракта, а останется работать и жить в сельской местности.