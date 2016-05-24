Астана, 24 мая, 2016, 16:17 — ИА Регнум. Виктор Христенко, бывший председатель Евразийской экономической комиссии, стал президентом Делового совета Евразийского экономического союза. Его кандидатуру на эту должность утвердили сегодня на заседании совета в Астане, сообщила сегодня, 24 мая, пресс-служба Национальной палаты предпринимателей.

kremlin.ru Виктор Христенко

Нового главу совета представил председатель президиума Делового совета и глава Нацпалаты Тимур Кулибаев, который отметил, что «высокая квалификация и компетентность Виктора Христенко, несомненно, дадут дополнительный импульс для развития сотрудничества наших стран в рамках существующих направлений».

Сам Христенко поделился мнением о текущей ситуации и проблемах интеграции: «Около 20 лет своей деятельности я уделял проекту интеграции на евразийском пространстве. Я видел те пробелы и те неиспользованные возможности, которые есть у интеграции, и которые при всех усилиях мы пока не смогли раскрыть. Чего греха таить, очень часто, особенно в последнее трудное экономическое время, кое-кто видит причины этих трудностей в интеграции. Но совершенно очевидно, что, если бы интеграции не было, то последствия тех тяжелых экономических процессов, которые сегодня развиваются, были бы еще хуже», — считает новый глава совета.

«Я всегда говорю, что проблемы, с которыми сталкивается интеграция — это проблемы недоинтеграции. Мы чего-то не доделали, о чем-то не договорились, отложили на потом. Именно эти нерешенные вопросы создают неверное толкование результатов интеграционных процессов, по которым наши страны идут активно уже много лет», — добавил Христенко.

По его мнению, «островки недоинтеграции» составляет несогласованность позиций национальных бизнесов стран-членов ЕАЭС: «Это все, что касается внешнеэкономической деятельности, таможенного администрирования, технического и санитарного регулирования и многое другое», — перечислил Христенко. «Наверное, это первый пласт работы, который придется еще «вскрывать» и активно дорабатывать эту «белую книгу недоинтеграции», которую по основным процессам осталось доделывать», — заявил он.

Напомним, Деловой совет был создан на базе Белорусско-Казахстанско-Российского бизнес-диалога как инструмент для координации и совещания деловых кругов государств — членов ЕАЭС. У совета нет статуса юридического лица, структура действует на общественных началах.