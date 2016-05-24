Махачкала, 24 мая, 2016, 16:13 — ИА Регнум. Сегодня, 24 мая, с рабочим визитом в Дагестан прибыл министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства республики.

government.ru Максим Топлин

В рамках визита министр посетил несколько социальных объектов. Он осмотрел спорткомплекс имени Али Алиева и оценил условия, созданные здесь для лиц с ограниченными возможностями. Далее Топилин посетил МФЦ в Ленинском районе Махачкалы, где также ознакомился с работой по предоставлению услуг, с возможностями электронной очереди, качеством обслуживания населения с ограниченными возможностями.

По словам руководителя МФЦ Османа Хасбулатова, в учреждении можно получить 200 видов государственных и муниципальных услуг, учтены требования создания безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями. Федеральный министр также посетил мечеть и православных храм, прилегающие к зданию правительства РД.

По данным национального рейтинга «Доступная среда в регионах России», Дагестан занимает 76-е место среди регионов России по адаптации объектов социальной инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями. В республике с 2013 года реализуется приоритетный проект главы республики «Доступная среда».