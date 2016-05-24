Душанбе, 24 мая, 2016, 16:06 — ИА Регнум. За первые три месяца 2016 года в Таджикистане заключено 60 брачных союзов между родственниками. Наибольше число таких браков отмечено в Согдийской области — свадьбу сыграла 51 пара, сообщает сегодня, 24 мая, госинформагентство «Ховар».

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Из 60 близкородственных пар, зарегистрированных в первом квартале, 13 уже развелись.

В целом по стране наблюдается снижение числа заключенных браков. За период с января по март в 2016 году зарегистрировано на 9,5% меньше союзов, чем за аналогичный период прошлого года. При этом отмечается и снижение числа разводов, правда, всего на 0,4%.

Отметим, что в некоторых районах Таджикистана распространена практика заключения родственных браков, что негативно сказывается на здоровье детей от таких союзов. По данным Минздрава, около трети детей с пороками развития рождены именно в таких семьях. В связи с этим 15 марта 2016 года президент Эмомали Рахмон одобрил внесение в законодательство поправок, запрещающих заключать браки между близкими родственниками.