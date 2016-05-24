Архангельск, 24 мая, 2016, 16:04 — ИА Регнум. 145 проектов, реализуемых на территории Арктической зоны Российской Федерации, вошли в перечень приоритетных. Общий объем финансирования — 4,8 трл рублей, из которых почти 4 трл рублей — внебюджетные средства. В число наиболее перспективных вошли 17 проектов, с общим объемом финансирования — 2,8 трл рублей. Данные проекты отличаются своей степенью готовности, есть и такие, которые уже реализуются. Об этом в рамках совместного заседания морской коллегии при правительстве РФ и президиума государственной комиссии по вопросам развития Арктики заявил ее глава Дмитрий Рогозин, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Рогозин подчеркнул, что проекты «уже далеко не бумажные». Все они имеют масштабный характер и способны стать драйверами развития Арктической зоны. «Часть реализуемых проектов уже обеспечена финансированием, но встречаются проблемы административного и правового характера. Некоторые проекты не имеют необходимого финансирования и надо искать инвесторов. Ряд проектов ждут принципиального решения государственного уровня», — сказал Рогозин.

Заместитель министра экономического развития страны Александр Цыбульский отметил, что в текущей экономической ситуации вопрос бесперебойной реализации инвестиционных проектов, способных стать локомотивом в развитии Арктики, имеет особое значение. «Были собраны и проанализированы перспективные проекты, запланированные к реализации на территории Арктической зоны страны. Приоритетными направлениями стали проекты, направленные на добычу полезных ископаемых (50%) и транспортные (20%). Ряд проектов уже реализуются и весьма успешно. К сожалению, по некоторым проектам сокращено финансирование. Что касается Архангельской области, то в приоритете развитие проектов в сфере судоремонта, добычи нефти и газа», — сказал Александр Цыбульский.

В ходе обсуждения вопроса Дмитрий Рогозин дал поручение по ряду проектов как можно скорее пройти «бумажный» период. «Надо не бумажки рассылать по разным министерствам и потом по три месяца ждать ответа, а решать отдельные проблемы на конкретных заседаниях. Еще раз повторю, пройти бумажный период сейчас весьма актуально», — резюмировал Рогозин.

Добавим, что сегодня, 24 мая 2016 года, в Архангельск с рабочим визитом прибыл вице-премьер Дмитрий Рогозин. В рамках визита под его председательством в правительстве региона состоялось заседание морской коллегии при правительстве РФ и президиума государственной комиссии по вопросам развития Арктики. Кроме этого, Дмитрий Рогозин посетит ряд предприятий Северодвинска.